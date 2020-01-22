全球經貿戰：次階段貿易談判？中方：無時間表
2020年01月22日 15:57
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外國傳媒報道，一位直接參與中美經貿談判的官員表示，美國和中國尚未為下一階段的貿易磋商制定時間表。
中國國家發改委副主任、中國貿易談判小組成員、國家統計局局長寧吉喆周二(21日)在達沃斯世界經濟論壇間隙表示，目前的重點是實施第一階段協議。
美國總統特朗普此前表示，第一階段協議一生效就將開始第二階段談判。他還表示，將前往北京開始談判，惟尚未宣布日期。他在上周的簽字儀式上說：「如果我們能夠促成第二階段，我會同意取消那些關稅。換言之，我們帶着關稅談判。」
對於中國增加美國採購，寧吉喆稱，歐洲國家不必擔心，因中美協議不會影響中國與第三國的貿易關係，中國從其他國家進口的空間仍然很大。
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