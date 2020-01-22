【市後重點睇】日圓呈弱 道期升89點
2020年01月22日 16:17
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美匯指數企97.66，離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.9水平上落；港匯偏軟，報7.7705，美元兌日圓弱企109.9水平；歐元兌美元處1.1079，英鎊企1.3046。金價反覆報每安士1,554美元。油價續跌，布油及紐油分別處每桶64.17及57.96美元。道指期貨升89點。
●市後關注點(香港時間)
-23:00 加拿大央行公布議息結果；美國公布去年12月二手樓銷售
●港股反彈，恒指全日升355點或1.27%，報28,341點，重上28,000關。主板成交逾1,014億港元，為連續第9日過千億元。
-異動股：貝森金融曾挫近3成，不悉跌因。
-異動股：上季銷售淨額增，歐舒丹跌逾4%。
-澳門確診首宗武漢肺炎病例，濠賭股受壓。
●A股快報：滬綜指收升8點，創業板指曾突破2000點關。https://bit.ly/2RGqNlM
●亞洲股市：日股收復二萬四關，韓澳股齊漲。
●殻王請辭：
-陳國強辭任電視廣播主席及非執董職務，股價收市升6%。
-致員工信曝光，李寶安指TVB新買家身份暫未能公開。
●【深度解構】中國人口危機現端倪！勢成全球經濟負擔？https://bit.ly/30GXzHA
●維達：關注員工健，無計劃調整中港市場價格。
●調查：港人財富預期最高，遺憾是高淨值人士只夠撐...https://bit.ly/2G9aWHc
-【港人悲歌】每3人就有兩個唔夠錢退休，儲備缺口更達...https://bit.ly/30IOb6a
●經濟復甦？南韓去年第4季GDP增長遠超預期。
●大行估疫症大爆發機會低，金價偏軟短期料整固。
●特朗普：大量公司將赴美國，經濟處最火熱時候。
●傳新款低價iPhone最早3月登場。
●惠譽：香港評級有下行壓力，調整需看一國兩制。
●屯門良景邨未補價166萬元有交易；景新臺減30萬元，以400萬元售出。
●馬來西亞意外減息0.25厘，央行：要先發制人。
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