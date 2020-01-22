倘武漢肺炎重演03年沙士危機　金價或先跌後升

外國傳媒報道，若以2003年「沙士」(SARS)為鑑，今次武漢肺炎疫情仍會衝擊金價，或重演當年先跌後升的走勢。

分析師正回憶2003年沙士疫情發生時對全球金融市場的影響。回看2003年沙士疫情引起全球關注後，由彭博編制的商品指數在當年3月便下跌了7.6%，之後世界衛生組織(WHO)宣布全球將很快擺脫疫情時，該指數到6月下旬收回了大部分失地。

若沙士情形可作參考的話，高盛預計新疫情可能會導致2020年全球石油需求每日減少26萬桶，油價或跌3美元，其中航空燃料受到的影響最大。

與此同時，2003年疫情也對黃金需求構成了負面影響，一般而言，在年初是黃金購買高峰期，推動金價向上，在2003年2月上旬金價就創出了逾6年高位，每安士為389.5美元，但隨着疫情爆發，到4月中旬金價最低見每安士319.5美元，較2月高位累跌近17.7%。不過，隨着世衛宣布全球將很快擺脫疫情，黃金自4月中旬開始大幅回升，5月底已收復大部分跌幅，並在6月開啟了新一輪「牛市」。

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