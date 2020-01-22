中原：小陽春已出現　樓價上半年睇升5%

中原測量師行執行董事張競達表示，香港土地短缺問題持續惡化，2019至2020年度的私人房屋土地供應由對上一個年度的合共可提供約14,540個單位，減至11,850個單位，較上年度減約19%，對比2017至2018年度最高峰時期的25,500個單位，大跌超過一半。此外，2019年發展商補地價金額亦只有158億元，比2018年的261.5億元下跌約四成，亦比2017年高峰時期的400.03億元，大幅下降超過六成。

中原測量師行高級經理吳庭琛表示，在私人發展商補地價大幅減少的情況下，政府減慢推地，以及把公、私營房屋新供應比例轉為七三之比，預計未來私樓土地的年度供應目標會進一步下滑。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於社會動盪衝擊，政府大型土地供應與基建計劃近乎停擺，中長期土地選項難以落實。他建議，政府可加快短期土地供應選項，推動整合棕地及土地共享計劃，合理利用私人新界農地儲備。

他又指出，政府當局需要加快改劃土地步伐，並配合交通基建，適當增加新界地區住宅地發展密度。

對於樓市走勢，他表示，小陽春已出現，本月至今已錄約1,130宗一手成交，預計短期內將再有發展商推出全新項目，包括將軍澳日出康城兩個住宅項目，料交投量進一步上升。他預計，樓價於首季有望上升2至3%，上半年可望升5%。

問及武漢肺炎疫情會否影響樓市，他認為，疫情難估，需要樂觀面對，不過現時社會有一定警覺性，料市況不會像2003年般令到全港各行業出現停頓，並拖累樓價。

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