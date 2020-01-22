【fb直播】恒指急彈回勇？
2020年01月22日 16:40
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港股兩日急插過千點後，周三(22日)見反彈，即使臨近農曆新年假期，欠缺北水支持下，依然愈升愈有，係咪市場已經消化對武漢肺炎擴散的憂慮？
重磅股撐市，中國移動(00941)盤中曾彈逾4%，升浪仲會維持幾耐？有貨要食胡先？「藍燈籠」效應會否再一次應驗？
市傳蘋果公司於3月推廉價版iPhone，有消息指蘋果公司要求台積電增加iPhone11、11Pro和11Pro Max中使用的A系列晶片的產量，用於生產廉價版iPhone，刺激內地半導體板塊向上，其中中芯國際(00981)和ASM太平洋(00522)齊急升，手機設備股舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)都受帶動，應該點部署？
另外，小米集團(01810)首席財務官、國際業務部總裁周受資表示，公司今年將在中國推出10款5G手機，並打算鞏固海外市場地位，股價大反彈，再追已經太遲？
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