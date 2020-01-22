傳香港確診首宗武漢肺炎感染個案　港股夜期低水逾百點

湖北武漢肺炎疫情大爆發並擴散至多個地區，香港終告失守！消息指，香港今日(22日)確診首宗武漢肺炎感染病例。患者目前在伊利沙伯醫院留醫及隔離，正等候第二次測試覆檢。

消息傳出後，港股夜期應聲下跌，現報28,225點，跌93點，低水116點。

據了解，患者為一名內地男旅客，昨晚(21日)經高鐵抵達香港時被發現有發燒徵狀，他亦報稱曾到過武漢。

港鐵回覆時證實，昨晚9時30分接獲西九龍站衞生署港口衞生處通報，一名內地男乘客於晚上約7時54分，由深圳北站乘坐由內地營運的G5607班次高速鐵路列車，到達香港西九龍站，港口衞生處發現他有發燒的徵狀。據悉，該名乘客向衞生署人員表示曾到武漢，其後被送往醫院作進一步檢測。

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