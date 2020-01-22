全球經貿戰：郭台銘承諾美國威斯康星州工廠今年投產

外國傳媒報道，美國總統特朗普在達沃斯世界經濟論壇大肆宣揚其「美國優先」策略，又指大量公司將要來或回來美國。與特朗普關係不錯的台灣鴻海精密集團創辦人郭台銘也很「識做」，承諾今年某個時候，將讓延遲已久的威斯康星州電子工廠投產。

他指出，鴻海在美國的代表性項目，將推動公司為第五代無線(5G)和人工智能應用製造組件的願景，然而，他沒有詳細說明內容。

上述工廠曾設想進行100億美元的投資，可謂象徵着美國製造業的復興，惟項目自2017年宣布以來一直存在爭議 。

鴻海因為從當地政府獲得了巨額經濟獎勵，而招致了美國政界人士的抨擊，該公司曾提出縮減工廠規模的想法，項目迄今為止進度遠遠落後於原計劃。

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