【借鏡歷史】從沙士到伊波拉病毒　疫症對股市打擊僅短暫

武漢肺炎擴散引發投資者恐慌，交易員回顧了過往的疫症，從2003年沙士到2014年伊波拉病毒，發現即使死亡風險變得極為嚴峻的情況下，金融市場仍表現出相當的抗跌力。

富達國際2006年對於流行病對股市影響的研究發現，投資者通常會作出反應，但很難將公共衞生事件的具體影響獨立出來，過往的事件可能加劇了市場動盪，但並沒有改變股市整體的向上趨勢。

以1997年的禽流感為例，當時正好碰上亞洲金融風暴，之後又發生了俄羅斯債務違約和長期資本管理倒閉事件。儘管如此，標指在1997年仍上漲31%，之後兩年亦錄得雙位數增長。

2003年，當沙士疫情在亞太區肆虐，MSCI亞太(不包括日本)指數當年年初下跌13%，但全年卻上漲超過40%。在美國，標指於當年6月至8月下挫最多4.6%，但全年仍漲26%。

富達分析員指出，無法就流行病對股市的影響得出固定結論，股市對未知事件做出的反應是不可預測的，而且不應孤立地看待這些事件，而應與其他市況結合起來。當前股市估值高企可能容易加劇市場反應，而沙士爆發時，就正值科網泡沫爆破導致股市跌至低谷。

自富達2006年的研究後，投資者又相繼遇到豬流感(H1N1甲型流感)和伊波拉等疫症。2009年4月美國確認首個豬流感死亡病例，標指在這個月下跌了數天，但全月上漲了9.4%；2014年10月伊波拉疫情爆發引發憂慮，但標指當年第4季仍升超過4%。

Marketfield資產管理行政總裁Michael Shaoul表示，儘管新病毒爆發初期市場反應強烈，但對亞洲市場的影響可能只是短暫的，市場的最終走向很可能仍然取決於當地貨幣和財政政策。

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