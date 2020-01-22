利企業跨境支付！金管局與泰央行研數碼貨幣有成果

香港金融管理局與泰國中央銀行公布，央行數碼貨幣聯合研究計劃的成果。有關研究重點在於央行數碼貨幣於跨境企業支付的應用，不適用於一般個人的零售層面。

金管局助理總裁(金融基建)鮑克運指出，金管局與泰國央行透過開發泰珠及港幣的跨境走廊模型，連接香港及泰國各自的數碼貨幣區塊鏈，做到兩地的參與銀行能以點對點方式，進行資金轉撥和外匯交易。

他指出，相關走廊有助於減省跨境企業支付時產生的多層結算程序、交易成本及時間，而且交易過程亦更透明。此外，利用智能合約的特點，跨境資金轉撥能實時完成，並實現外匯交易同步交收。

金管局亦提出下一階段可行工作，鮑克運表示，未來將探討相關走廊網絡的管理，系統安全性及效能等技術層面研究。此外，亦需要解決發行數碼貨幣的法律及權限考慮。今後會繼續與其他銀行及機構研究，擴大計劃規模及與其他平台相連。

具體而言，他指出，下一步金管局及泰國央行將會就企業的實際跨境貿易支付，進行系統測試，料最快年底才可完成，目前未有推出央行數碼貨幣的時間表。

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