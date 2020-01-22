【大行報告】確診病例增加　富瑞：航空股續受壓

報告指，現時武漢疫情仍在初期爆發，但基於確診病例增加，以及病毒有機會人傳人，情況或會與2003年沙士(SARS)相似。該行又以2003年香港爆發的沙士情況為例，當年沙士爆發初期於2月份，中國的航空客運量於4月才開始下降，而4至6月份的每月客運量分別按年減少25%、71%及50%。期內，東航、南航及國泰股價率先作出反應，跌幅介乎23至30%，自6月底才反彈。另外，股價在兩個月內觸底，客載率亦跌至歷史低位，相信在航班流量下跌，客運收益率均會受壓。

該行指，武漢主要為中國國內航班提供服務，預計88.8%座位是國內航班。南航佔總座位的30%的市場份額，而東航及國航分別佔20%及9%。

該行提到，由於中國航空公司的收益對人均收益最為敏感，尤其是國內收益，因為國內人均收益是最大的收入驅動因素，分別佔國航、東航和南航總收入的57%、60%和67%。

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