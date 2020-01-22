【大行報告】確診病例增加 富瑞：航空股續受壓
2020年01月22日 18:22
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湖北武漢肺炎疫情大爆發並擴散至多個地區，拖累中國三大航空公司，即中國航空(00753)、東方航空(00670)及南方航空(01055)股價下挫。外資券商富瑞發表報告指，隨確診病例增加，航空板塊仍會受壓。
該報告提到，受累武漢爆發肺炎，中國三大航空公司及因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)股價，於過去兩日下跌10.7至12.8%。
報告指，現時武漢疫情仍在初期爆發，但基於確診病例增加，以及病毒有機會人傳人，情況或會與2003年沙士(SARS)相似。該行又以2003年香港爆發的沙士情況為例，當年沙士爆發初期於2月份，中國的航空客運量於4月才開始下降，而4至6月份的每月客運量分別按年減少25%、71%及50%。期內，東航、南航及國泰股價率先作出反應，跌幅介乎23至30%，自6月底才反彈。另外，股價在兩個月內觸底，客載率亦跌至歷史低位，相信在航班流量下跌，客運收益率均會受壓。
該行指，武漢主要為中國國內航班提供服務，預計88.8%座位是國內航班。南航佔總座位的30%的市場份額，而東航及國航分別佔20%及9%。
該行提到，由於中國航空公司的收益對人均收益最為敏感，尤其是國內收益，因為國內人均收益是最大的收入驅動因素，分別佔國航、東航和南航總收入的57%、60%和67%。
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