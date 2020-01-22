香港確診首宗武漢肺炎　專家：恒指假前難見29000

消息指，香港周三(22日)確診首宗武漢肺炎感染病例。耀才證券研究部總監植耀輝認為，疫情擴散對港股市場而言屬利淡因素，相信市場氣氛將趨向保守，又指農曆新年假期將至，加上恒指亦受外圍因素影響，現階段仍難言武漢肺炎對港股負面影響有多大。

他預料，恒指在假期前將徘徊在28,000點水平，重上29,000點機會則較微，看淡航空和娛樂消費相關股份，雖然這些股份在周三有所反彈，但不建議投資者沾手。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，周三港股收市回升，是因為周二(21日)跌得太多。若確診首宗武漢肺炎感染病例消息屬實，將對港股構成負面影響，並成為制約因素，預期恒指在28,000至28,500點之間游走並較為反覆，未來數日難破29,000點關口。

他續指出，武漢肺炎對於股市影響在周二、三已開始浮現，例如航空運輸和濠賭股，相關股價已經下跌不少。不過，他不建議投資者沾手相關板塊，因為疫情走勢不能預見，在此時趁低吸納風險很大。

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