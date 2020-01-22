無懼武漢肺炎擴散 有投資者對賭中國股市續反彈
2020年01月22日 18:27
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外國傳媒報道，儘管武漢肺炎疫情進一步擴散，但有投資者可能已在利用亞洲股市周二(21日)下跌的機會來為反彈建倉。
報道指出，iShares安碩中國大盤ETF創下近兩年以來最大跌幅，但Susquehanna Financial Group發現了看升期權買家(即對賭股市升)。根據彭博匯編的數據顯示，該在美國上市交易所交易基金(ETF)的5種交投最活躍合約，有4種是看升合約。
該機構衍生品策略聯席主管Chris Murphy表示，即使傳來疫情的壞消息令這隻ETF下跌，但期權市場出現了主要看升的資金流，一些投資者已經迅速利用周二的跌市，通過期權獲得中國市場好倉的風險敞口(即未對沖跌市的倉位，意味投資者單邊對賭升市)。
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