武漢肺炎拖累！外出需求勢減 油價曾跌近1%
2020年01月22日 18:30
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(Getty Images圖片)
隨着湖北武漢肺炎疫情擴散至多個地區，投資者擔心將抑制民眾外出意欲，進而打壓能源需求。紐約期油一度跌見每桶57.84美元，跌幅擴大至0.92%。
事實上，原油價格本周出現持續震盪，周二(21日)一度因新型冠狀病毒疫情引發的需求恐慌而下跌。及後中東局勢憂慮以及美國總統特朗普就經濟的言論一度提振油價。
不過，投資者認為，利比亞和伊朗等國的供給問題發酵已久，並不會對油市供需平衡帶來即時衝擊，相反，非OPEC產油國產量卻持續增加，令供過於求風險依舊揮之不去。而新型冠狀病毒肺炎疫情對交通的抑制，據高盛估算可減少每日26萬桶當量的全球原油需求，令油價難以避免受壓。
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