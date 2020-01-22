慶祝上市十年！耀才唔止派特別息　仲拎8位數畀員工？

公司員工知道有花紅分，個個都笑呵呵，小記聽到消息都好羨慕啊！有員工同小記講，好多謝公司嘅奬勵，話「辛苦努力係有回報」，日後會更加努力咁話喎！聽到呢句，相信主席葉茂林仲開心。

唔單止咁，耀才早排搞咗個周年晚宴，葉主席仲豪擲超過7位數字嘅現金及獎品畀各位員工「贈興」，等大家開開心心「過肥年」。仲請嚟資深投資者「舖王」鄧成波(波叔)同佢仔仔鄧耀昇出席，不過佢哋兩位就好客氣，仲請耀才員工賀年食品添！鼠年就快到，葉茂林就希望公司業務版圖進一步擴大至大中華區。

其實唔止員工有開心事，股東都有。今年係耀才證券上市十周年，為回饋股一直支持，公司宣布派發一次過特別股息每股普通股80港仙。

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