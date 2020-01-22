慶祝上市十年！耀才唔止派特別息 仲拎8位數畀員工？
2020年01月22日 18:40
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耀才證券主席葉茂林先生(左五)與一眾集團管理層出席周年晚宴。
近排唔少企業都話要裁員、減人工，但本地券商耀才證券(01428)逆市操作，豪派高達8位數字年終花紅畀全體員工，部分卓越表現員工仲攞到獲超過10個月極優厚花紅！唔知係邊位呢？
公司員工知道有花紅分，個個都笑呵呵，小記聽到消息都好羨慕啊！有員工同小記講，好多謝公司嘅奬勵，話「辛苦努力係有回報」，日後會更加努力咁話喎！聽到呢句，相信主席葉茂林仲開心。
唔單止咁，耀才早排搞咗個周年晚宴，葉主席仲豪擲超過7位數字嘅現金及獎品畀各位員工「贈興」，等大家開開心心「過肥年」。仲請嚟資深投資者「舖王」鄧成波(波叔)同佢仔仔鄧耀昇出席，不過佢哋兩位就好客氣，仲請耀才員工賀年食品添！鼠年就快到，葉茂林就希望公司業務版圖進一步擴大至大中華區。
其實唔止員工有開心事，股東都有。今年係耀才證券上市十周年，為回饋股一直支持，公司宣布派發一次過特別股息每股普通股80港仙。
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