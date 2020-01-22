居二市場轉旺！富榮兩房撻訂貨售588萬創新高

旺角居屋富榮花園錄二手買賣。世紀21家天下黎振傑表示，屋苑6座中低層K室，實用面積431方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價600萬港元放售，減價至588萬元獲白居二購入，呎價13,643元，兩價同創同類型單位新高。而上址於去年曾以570萬元售出，其後買家取消交易，是次再賣貴18萬元。

新界多區都錄第二市場成交個案。美聯李錦榮表示，東涌居屋裕東苑D座一個中層2室單位，實用面積597方呎，間隔為三房，獲減34萬元，獲公屋客以506萬元購入，呎價約8,476元。

萬方地產葉搏麟稱，沙田居屋愉翠苑P座中層6室，實用面積663方呎，三房間隔，放盤3個月，未補價市場開價755萬元，減至715萬元獲承接，呎價10,784元。

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