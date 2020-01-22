【以史為鑑】武漢肺炎殺到　油、金、股之後會點？

武漢肺炎擴散至全球，香港亦出現首宗確診案例，無疑會觸發港人「沙士重臨」的夢魘。不過，若以史為鑑，投資者未需要太驚慌，因未交易員回顧了過往發生的疫症，發現從2003年沙士到2014年伊波拉病毒，甚至再早期的禽流感，即使當中出現較高的死亡風險，金融市場仍能表現出相當的抗跌力！

【股市：初期反應強烈 惟僅屬短暫】

投資者不難發現，過往的疫症可能加劇了市場動盪，但這並沒有改變股市整體向上趨勢。以1997年的禽流感為例，當時正好碰上亞洲金融風暴，之後又發生了俄羅斯債務違約和長期資本管理倒閉事件。儘管如此，全球股市「火車頭」標指在1997年仍上漲31%，之後兩年亦錄得雙位數增長。(本文附圖一)

2003年，當沙士疫情在亞太區肆虐，MSCI亞太(不包括日本)指數當年年初下跌13%，但全年卻上漲超過40%。在美國，標指於當年6月至8月下挫最多4.6%，但全年仍漲26%。

隨後投資者又相繼遇到豬流感(H1N1甲型流感)和伊波拉等疫症。2009年4月美國確認首個豬流感死亡病例，標指在這個月下跌了數天，但全月上漲了9.4%；2014年10月伊波拉疫情爆發引發憂慮，但標指當年第4季仍升超過4%。

因此，Marketfield資產管理行政總裁Michael Shaoul表示，儘管新病毒爆發初期市場反應強烈，但對亞洲市場的影響可能只是短暫的，市場的最終走向很可能仍然取決於當地貨幣和財政政策。

【油價：短期將受累需求受壓】

除了股票外，商品對疫症爆發的反應也類似。回看2003年沙士疫情引起全球關注後，由彭博編制的商品指數在當年3月便下跌了7.6%，之後世界衞生組織(WHO)宣布全球將很快擺脫疫情時，該指數到6月下旬收回了大部分失地。(本文附圖二)

事實上，原油價格本周出現持續震盪，周二(21日)一度因新型冠狀病毒疫情引發的需求恐慌而下跌。及後中東局勢憂慮以及美國總統特朗普就經濟的言論一度提振油價。紐約期油周三(22日)曾跌0.74%至每桶57.91美元，布蘭特期油亦挫0.68%，至每桶64.15美元。

華爾街投資大行高盛參考2003年沙士經驗，指中國疫情一旦蔓延，油價將跌2.9美元。該行解釋，即使疫情暫時對石油市場的基本因素影響有限，但如果爆發情況與2003年類似，全球每日石油需求將減少26萬桶，當中航空燃油佔2/3損失。據國際航空運輸協會(IATA)估計，2003年亞洲航空公司的全年運輸量減少8%，北美洲業界的跌幅則較小。

該行經濟師又認為，儘管石油輸出國組織(OPEC)可能採取行動，以減輕疫情對需求的衝擊，但市場不明朗因素或導致油價初期的拋售幅度大過基本因素所反映的程度，特別是目前炒家持有的石油淨好倉規模龐大，而農曆新年亦可能令中國當局監察疫情時加添困難。

不過，2003年隨着世衛宣布全球將很快擺脫疫情，油價就反覆向上，而且升幅甚巨。

【金價：短期料整固 長線看升】

金價方面，回看2003年沙士疫情也對黃金需求構成了負面影響，一般而言，在年初是黃金購買高峰期，推動金價向上，在2003年2月上旬金價就創出了逾6年高位，每安士為389.5美元，但隨着疫情爆發，到4月中旬金價最低見每安士319.5美元，較2月高位累跌近17.7%。

與油價一樣，隨着世衛宣布全球將很快擺脫疫情，黃金自當年4月中旬開始大幅回升，5月底已收復大部分跌幅，並在6月開啟了新一輪「牛市」。

【疫症影響難量化 整體趨勢未改變】

事實上，富達國際2006年對於流行病對股市影響的研究發現，投資者通常會作出反應，但很難將公共衞生事件的具體影響獨立出來。過往的事件可能加劇了市場動盪，惟並沒有改變股市整體的向上趨勢。

富達分析員指出，無法就流行病對股市的影響得出固定結論，股市對未知事件做出的反應是不可預測的，而且不應孤立地看待這些事件，而應與其他市況結合起來。當前股市估值高企可能容易加劇市場反應，而沙士爆發時，就正值科網泡沫爆破導致股市跌至低谷。

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