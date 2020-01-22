樓價UPDATES：將軍澳二手月內交投倍增

將軍澳區本月交投暢旺，至今暫錄133宗買賣，較上月同期約61宗大幅增加逾1倍，當中指標屋苑新都城則佔11宗，按月亦多出約80%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河逸濤灣3座中層D室，實用面積860方呎，為三房包括套房設計，望海景。原業主叫價約2,100萬元，議價後減至1,968萬元易手，實用呎價22,884元，單位16年升值212%。買家為外區換樓人士，鍾情屋苑環境配套，故決定入市。

●西半山慧豪閣1座中層D室兩房戶，實用面積447方呎，向東南及望樓景，獲買家以1,058萬元購入，實用呎價23,669元，單位10年升值96%。

●茶果嶺麗港城本月成交量已增至14宗，平均實用呎價升至14,008元。近日26座高層F室兩房戶，實用面積517方呎，外望開揚景，以765萬元易手，實用呎價14,797元。

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九龍區

●新都城3期都會豪庭2座中層H室，實用面積631方呎，採三房包括套房間隔，向西方及享內園景，作價905萬元，實用呎價14,342元。原業主於2000年3月以272萬元購入該單位，持貨20年帳面獲利633萬元。

●長沙灣有新樓盤推出，吸引不少外區客到區內睇樓，帶動二手睇樓氣氛及成交回升。該區美居中心5座高層D室，實用面積322方呎，原則為兩房間隔，享市景，最初開價540萬元，買賣雙方議價後，以515萬元成交，實用呎價15,994元。

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新界區

●西貢立德台E段雙號屋，實用面積1,481方呎，現時為兩套房間隔，望園景。單位原叫價2,650萬元，累減112萬元，以2,538萬元成交，實用呎價17,137元。據了解，原業主早於1999年12月購入上述物業，當時作價650萬元，持貨至今帳面獲利1,888萬元。

●上水蔚翠花園本月至今錄得3宗二手成交，包括3座中層B室，實用面積716方呎，為三房包括套房間隔，享內園及開揚市景，作價712萬元，實用呎價9,944元。原業主持貨5年，帳面獲利約267萬元。屋苑現時約有20個放盤，間隔以套三房為主，叫價由730萬元起。

●上水新都廣場2座中層B室，實用面積413方呎，為兩房間隔，外望內園景。原開價608萬元，放盤僅兩天便減價38萬元，最終以570萬元沽出，實用呎價13,801元。項目現時約有21個單位放售，最低入場費為630萬元。

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