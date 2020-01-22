【肺炎到港】恐慌蔓延樓市 健威買家取消入市睇樓客甩底
2020年01月22日 20:06
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香港出現首宗武漢肺炎確診個案，即打擊二手樓市。世紀21日昇黃文龍稱，北角健威花園C座一個高層1室，實用面積446方呎，兩房間隔，區內獲樓客獲減價28萬元，原先決定以840萬元入市，並相約今晚8時簽約。但該名準買家得悉疫情消息後，即時爽約，取消入市決定，表示要觀望後市。
他續稱，單位業主仍以原來開價放盤，未有即時減價。事實上，由於是次疫情不是在香港爆發，區內暫時未見大劈價情形。
香港置業曾家輝表示，香港出現武漢肺炎確診個案後，長沙灣四小龍屋苑(包括宇晴軒、泓景臺、昇悅居、碧海藍天)有3、4組睇樓客即時取消預約，視乎農曆新年後情況再作打算，而目前暫未收到有放盤業主主動調減叫價。
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