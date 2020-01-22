【肺炎到港】股市影響大？專家逐樣分析 ATM可受惠？
2020年01月22日 20:14
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武漢肺炎蔓延全球多地，香港亦確診首宗病例，歐資券商瑞信認為，疫情難免對港股繼續構成負面影響，更提醒如今中國經濟不如2003年，香港經濟又無望明顯復甦，疫情過後的反彈恐難收復失地。
香港確診首宗病例消息在周三傍晚傳出，港股尚未反映相關消息。周三恒指顯著反彈，恒生指數大漲355點，收報28,341點，收復28,000點大關。國企指數尾段曾漲238點，高見11,208點；收市升204點，報11,174點，成功收復11,100點關。港股總成交額逾1,016億元，沽空金額約144億元，沽空比率14.19%。新經濟股繼續受捧，小米集團(01810)再飆8.93%，美團點評(03690)升2.36%；惟地產及收租股普遍逆市向下，其中領展(00823)跌0.96%，為表現最差藍籌。
瑞信亞太區市場研究部董事總經理陳昌華稱，受疫情拖累港股短期難免受壓，惟若政府及時可靠地公開疫情最新發展，將有助減低大市波動，新確診個案開始減少時大市有望反彈。疫情持續發展下，航空、酒類、酒店、餐飲、旅遊、濠賭未來幾個月將「無運行」，惟電子商貿、網上外賣服務、網絡遊戲及線上教育類股份，如「ATM」——阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及美團，可望受惠民眾避免去人多擠迫的地方。
中民證券(香港)研究部董事黃偉豪稱，港股上日暴瀉，某程度上已反映不少對武漢肺炎疫情的憂慮，預期短線跌幅未必太大，或許在27,700點，即250天線有支持。儘管疫情若持續擴散會損害大市氣氛，內需股有望受惠政府刺激經濟，「ATM」亦有望受惠民眾減少出外，可以考慮低吸。他亦建議將部分資金泊入高息公用股避險，地產股及收租股則不宜沾手。
耀才證券研究部總監植耀輝認為，疫情擴散對港股市場而言屬利淡因素，相信市場氣氛將趨向保守，又指農曆新年假期將至，加上恒指亦受外圍因素影響，現階段仍難言武漢肺炎對港股負面影響有多大。他料恒指在假期前將徘迴在28,000點水平，重上29,000點機會則較微，看淡航空和娛樂消費相關股份，雖然這些股份在今日有所反彈，但不建議投資者沾手。
悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，周三港股收市回升，是因為周二(21日)跌得太多。若確診首宗武漢肺炎感染病例消息屬實，將對港股構成負面影響，並成為制約因素，預期恒指在28,000至28,500之間游走並較為反覆，未來數日難破29,000點關口。
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