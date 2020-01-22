【肺炎到港】瑞銀：若沙士重現　首季經濟恐勁縮6.6%

瑞銀周三(22日)發報告表示，若武漢肺炎疫情再度升級，在短期內對香港實體經濟帶來下行壓力，該行引述2003年爆發「沙士」期間，本地經濟增長(GDP)在該年次季收縮2.4%，訪港旅客人數則大減70%。

該行指，在香港自身已經面對不同的困難和挑戰下，若經濟再度經歷與沙士程度相若的情況，預期香港GDP會在今年首季勁縮6.6%。不過，參照當年沙士爆發後，香港經濟快速地反彈，認為武漢肺炎對經濟的影響將會是暫時性。

該行同時下調今年香港GDP預測，由增長1.2%下調至倒退0.5%。該行解釋，外圍因素改善對香港經濟構成利好，但由於復甦速度慢於該行預期，且訪港旅客數字欠缺上升動力，料零售和服務相關行業仍繼續錄負增長。此外，武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎，料市民將避免人群聚集導致感染風險，故經濟活動難免繼續受壓。

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