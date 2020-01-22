華爾街重量級警告：主權債務有泡沫 最驚通脹突襲
2020年01月22日 21:07
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外國傳媒報道，被稱為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)周三(22日)警告，目前金融市場的唯一泡沫是「主權債務」。
他在瑞士達沃斯世界經濟論壇中，被問到目前金融市場是否有泡沫時，說：「只有主權債！未來最大的驚訝將是通脹。目前市場人士認為全球央行可以為所欲為，但事實是他們不能。他們很聰明，會研究所有事實，以找出解決方法，但通脹將是一個巨大的負面驚喜。」
事實上，目前美國政府估計2020年度財政赤字達1萬億美元，而截至去年12月底止的首財季(美國財政年度是每年的10月1日起)赤字已達3,570億美元，正朝着自2012年以來首次突破1萬億美元之路前進，可想而知危機有多大。
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