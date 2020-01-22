受累香港社會動盪 農本方母企發盈警
2020年01月22日 22:05
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以「農本方®」為品牌，從事濃縮中藥配方顆粒產品的培力控股(01498)發盈警，預期截至2019年全年虧損不少於1.4億港元，2018年則錄得純利約2,080萬元，主因是2019年香港社會動盪不安，使香港診所業務全年錄得重大虧損，求診人數亦大幅減少；香港中藥保健品業務銷售額及盈利能力下跌，此乃由於零售市場艱難及消費意欲疲弱；中國濃縮中藥配方顆粒業務整體銷售額低於2018年水平；種植分部預期錄得虧損，此乃由於生草藥貿易競爭激烈及利潤率偏低。
此外，集團於2018年就種植分部的生物資產錄得重大公允價值收益，惟預期2019財政年度將轉盈為虧。
另外，考慮到最近幾個月香港經營環境極其嚴峻及財務表現，集團已進一步作出若干一次性會計撥備及撇銷，亦為預期年內出現虧損的原因。
就香港及中國錄得虧損的診所的物業、廠房及設備，以及使用權資產計提減值虧損，集團將透過關閉地點欠佳的診所，進一步優化香港診所網絡及提升其盈利能力；就香港的診所及中藥保健品業務所產生稅項虧損終止確認遞延稅項資產；就種植分部計提商譽減值。
集團在香港主要為醫院、中醫診所、非牟利機構及私人中醫師等客戶，直接銷售濃縮中藥配方顆粒產品。
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