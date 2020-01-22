受累香港社會動盪　農本方母企發盈警

此外，集團於2018年就種植分部的生物資產錄得重大公允價值收益，惟預期2019財政年度將轉盈為虧。

另外，考慮到最近幾個月香港經營環境極其嚴峻及財務表現，集團已進一步作出若干一次性會計撥備及撇銷，亦為預期年內出現虧損的原因。

就香港及中國錄得虧損的診所的物業、廠房及設備，以及使用權資產計提減值虧損，集團將透過關閉地點欠佳的診所，進一步優化香港診所網絡及提升其盈利能力；就香港的診所及中藥保健品業務所產生稅項虧損終止確認遞延稅項資產；就種植分部計提商譽減值。

集團在香港主要為醫院、中醫診所、非牟利機構及私人中醫師等客戶，直接銷售濃縮中藥配方顆粒產品。

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