【肺炎到港】亞洲貨幣勢受壓　韓圜人幣首當其衝

武漢肺炎疫情持續擴大，香港周三(22日)確認首宗個案，港元兌每美元一度弱見7.7744，跌0.05%，目前徘徊7.771水平。隨着疫情蔓延，市場不安情緒升溫，對亞洲貨幣構成負面影響。

美國銀行外匯策略部主管Adarsh Sinha表示，武漢肺炎疫情已在過去24至48小時，開始對金融市場造成了影響。隨着本周進入中國農曆新年，市場擔憂返鄉人潮會造成疫情進一步擴散，由於亞洲貨幣不確定性增加，加上假期交投例淡，Sinha估計人民幣波動會大增，故投資者已紛紛減持倉位。

野村則以2003年沙士為例，當年疫情對亞洲股市及匯市皆造成了重大衝擊，尤其是韓圜及新加坡元錄得大幅下跌。若參考過去經驗，預期今次疫情也會使韓圜及人民幣匯價面臨壓力。若疫情繼續擴大，亞洲其他地區的貨幣也會受影響，尤其是新加坡元和泰銖。

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