道指早段彈99點 IBM股價升逾3%
2020年01月22日 22:36
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(Getty Images圖片)
市場觀望疫症發展加上業績理想，美股道指周二低收152點後，周三早段回升99點，至29,295點；納指升47點，至9,418點；標指升10點，至3,331點。
國際商業機器(IBM)去年第4季收入增加0.1%至217.8億美元，中止收入連續5季下跌的頹勢，反映收購開源軟件公司Red Hat或有助改善該公司業務表現。期內IBM扣除部分項目後每股盈利4.71美元，勝市場預期，雲端業務收入增長21%至68億美元，創新高。IBM股價早段報144.32美元，升3.7%。
網絡電視Netflix去年第4季純利按年急翻逾3倍至5.86億美元，收入增31%至54.7億美元，期內新增42.3萬個美國用戶，少過預期，但海外市場用戶新增830萬個，多過預期。Netflix股價早段報328.35美元，跌2.89%。
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