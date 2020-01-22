隋廣義辭任中國鼎益豐所有職務

中國鼎益豐於通告中稱，隋廣義之辭任乃由於其個人及其他業務承擔日益耗時，令其無充足時間履行所擔負的公司職責。隋氏確認，就其辭任而言，與董事會並無意見分歧，且概無其他事宜須提請股東或聯交所注意。

值得留意的是，證監會周三較早前公布，已決定將就中國鼎益豐股份的涉嫌市場操控活動，對多名人士(包括一名或以上的中國鼎益豐人員)展開法律程序。同時，決定撤銷其在2019年3月8日作出有關暫停中國鼎益豐股份交易的指示。該公司的股份將於周四(23日)上午9時恢復交易。

證監會在2019年3月20日及2019年6月25日向9家經紀行發出限制通知書，以凍結某些客戶證券帳戶，而有關帳戶相信是與中國鼎益豐股份的涉嫌市場操控活動有關。在該公司股份恢復交易後，該等限制通知書將繼續生效。這些限制通知書涵蓋中國鼎益豐32.37%的已發行股本。

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