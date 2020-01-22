隋廣義辭任中國鼎益豐所有職務
2020年01月22日 22:49
東網電視更多新聞短片
中國鼎益豐(00612)宣布，隋廣義自周三(22日)營業時間結束起，辭任於公司擔任的所有職位，即非執行董事、董事會主席及董事會投資者關係委員會成員。
中國鼎益豐於通告中稱，隋廣義之辭任乃由於其個人及其他業務承擔日益耗時，令其無充足時間履行所擔負的公司職責。隋氏確認，就其辭任而言，與董事會並無意見分歧，且概無其他事宜須提請股東或聯交所注意。
值得留意的是，證監會周三較早前公布，已決定將就中國鼎益豐股份的涉嫌市場操控活動，對多名人士(包括一名或以上的中國鼎益豐人員)展開法律程序。同時，決定撤銷其在2019年3月8日作出有關暫停中國鼎益豐股份交易的指示。該公司的股份將於周四(23日)上午9時恢復交易。
證監會在2019年3月20日及2019年6月25日向9家經紀行發出限制通知書，以凍結某些客戶證券帳戶，而有關帳戶相信是與中國鼎益豐股份的涉嫌市場操控活動有關。在該公司股份恢復交易後，該等限制通知書將繼續生效。這些限制通知書涵蓋中國鼎益豐32.37%的已發行股本。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。