華懋甲廈One Hennessy獲Pure Fitness承租

華懋集團旗下灣仔甲級商廈One Hennessy，獲健身集團Pure Fitness承租逾2萬方呎舖位，並已舉行簽約儀式。Pure Fitness旗艦店的兩層樓面互通，令空間更見寬敞，方便顧客於Pure Fitness體驗全新健身及享受生活樂趣，打造一個既方便又貼身的消閒新據點。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，One Hennessy地理位置優越，設計別樹一幟，集團亦以引進優質租客為目標。Pure Fitness的使命是鼓勵及幫助市民，過更健康及快樂的生活，與集團為社區構建更宜居生活環境的理念，不謀而合。

PURE集團聯合創辦人及行政總裁Colin Grant稱，隨着上班族日益注重個人健康，集團決定逆市擴充，為附近高收入的上班族，提供方便及專業的健康生活熱點。是次Pure Fitness承租舖位涉逾2萬方呎，並會成為集團旗艦店。

One Hennessy位於灣仔軒尼詩道1號，屬金鐘和灣仔核心商業區，鄰近香港會議展覽中心、國際級酒店和知名餐廰，極具地理優勢。項目總投資額達16.8億元，全幢大廈樓高30層，總建築面積約31.5萬方呎，單層可租用面積約12,000方呎，全廈合共有約25.3萬方呎可出租的辦公室樓面，以及地下至2樓共約2.8萬方呎可出租的零售樓面。

現時已有多間企業承租達七成寫字樓樓面，旗艦租戶包括上海浦東發展銀行，該公司以One Hennessy為其香港總部，租用頂層8層樓面共10餘萬方呎面積。

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