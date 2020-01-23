陳國強悉售TVB股權　兼辭任主席

TVB行政總裁李寶安接受《東網》查詢時指，陳氏周二晚簽署售股協議，惟未獲他授權，故暫未能公開新買家身份。

消息公布後，TVB股價周三曾抽升8%，見12.84元；收市漲6.06%，報12.6元，成交金額約2,220萬元。

根據TVB公告，公司獲通知，作為Young Lion Holdings Limited(簡稱YLH)股東之間之建議股權重組之一部分，陳國強已就出售其於YLH股份之權益簽署有條件買賣協議，該項建議交易須獲得通訊事務管理局的批准。YLH為TVB主要股東，是次建議交易完成後，陳氏將不再持有TVB任何股份權益，他將於此後開展退休生活。

陳氏2011年4月獲委任為TVB非執行董事及2015年1月成為董事局主席。

至於公司主席繼任人選，李寶安對本報稱，陳會留任至2月4日，期間董事局會商討，有合適人選便會對外公布。公司亦會為新買家向通訊局申請成為主要股東，獲批後便可公開其身份。

據通訊局去年9月公布對TVB審視結果，陳國強為《廣播條例》所指對TVB行使控制權之「表決控權人」。而法例規定，「表決控權人」需屬通常居於香港人士，估計TVB股權新買家需符合上述規定。

據了解，陳氏本月滿65歲，昨日以電郵告知全公司員工，稱兩年多前已開始計劃退休，當年他在挪威遇到直升機意外，感悟人生短暫，生命無常，希望用餘下生命去追求工作以外還未完成的夢想。

據悉，陳國強周二最後一次亮相電視城出席無綫賀年節目錄影，並以主席身份發表任內最後一次農曆新年賀詞。

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