金曹：中移優勢多 Short PUT回報高
2020年01月23日 00:20
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周二恒指單日大跌810點，雖然很驚人，但其實外圍並沒有太大的波動。雖然，武漢肺炎傳播能力高，但目前的死亡率遠低於2003年的沙士病毒，估計今次會有驚無險。市民只要做足保護減少被傳染的機會，病情應能受控。
香港信貸評級被下調，但2月期指卻大手加倉約6,000張，執筆之時恒指已作出反彈，估計27,800是很強的支持，通常一個月波幅1,400點以上，恒指仍維持27,800至29,600區間操作。
新經濟股已經炒高，而中國移動(00941)可以留意，因有三種優勢。首先是受惠國家5G政策，市場掀起換機潮及使用更多數據；第二是對武漢肺炎免疫，股市調整對中移盈利影響不大；最後是北水持續買入，港股通持倉在2019年11月尾僅約3,162萬股，到1月尾已大幅增至7,602萬股。
大行普遍睇好前景，一年目標價平均約77.5元，最近有大行更大幅調升至85元。中移有股息支撐，雖然因5G的資本投入龐大及人民幣貶值等因素有所調整，但在低於60元的買盤極多。加上，美中貿易協議穩定了人民幣匯價，對主要是人民幣收入的中移有利，適合用股票期權操作。
現時支持位為67.5元，以20%引伸波幅計算，一兩個月的升幅可睇10%，升見72.5元。通常可做貼價Short PUT，例如2月到期的70元期權可收2元期權金，如要接貨，打和價是68元可以接受。如2月尾股價高於70元不需要接貨的話，用10,000元按金收取2,000元期權金，年息回報約18厘。
若想比較進取，已預備買貨，可以直接Short PUT 2月目標價72.5元，期權金收3.8元，預留12,500元按金，收取3,800元期權金，化作年利率是28厘，最大風險以打和價68.7元接貨，長線仍屬合理。
期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)
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