東方日報B1：香港經濟今季恐縮6.6%

內地武漢肺炎疫情繼續發酵，市場憂慮農曆新年假後疫情或再惡化。不少外資大行警告，一旦疫情短期內不能受控，內地經濟今年首兩季增速可能受壓。香港經濟亦不能幸免，倘香港再度經歷與非典型肺炎(俗稱「沙士」)相若程度的疫情，瑞銀預期本港今年首季實質本地生產總值(GDP)將按年大跌6.6%。

多間投資大行紛紛發表報告，不約而同把今次武漢肺炎與2003年「沙士」作對比。瑞銀直言，若武漢肺炎疫情再度升級，在短期內對香港實體經濟帶來下行壓力，該行引述2003年爆發「沙士」期間，本港GDP在同年次季出現收縮，訪港旅客人數則大跌七成。

雖然參照當年「沙士」爆發後，香港經濟快速地反彈，該行認為，武漢肺炎對經濟的影響也將會是暫時性。然而，香港局勢動盪對經濟滯後的影響較預期大，失業率上升將對本港消費構成壓力。同時，武漢肺炎疫情進一步惡化，將令本港正常的商業活動如旅遊及商業會議等大減。因此，該行同時調低今年香港GDP預測，由增長1.2%，下調至倒退0.5%。

內地經濟方面，瑞銀首席中國經濟學家汪濤指出，歷史不會重演，但總是驚人的相似。儘管未知今次武漢肺炎疫情會否像「沙士」般持續六個月以上，惟對經濟的影響料可作為借鑑。

回顧2003年，「沙士」疫情曾嚴重拖累內地經濟。內地實質國內生產總值按年增速由2003年首季11.1%，大幅回落到第二季9.1%。社會消費品零售總額同年首季按年增長9.2%，但第二季增速已降至6.8%，其中5月份更降至4.3%，創下2000年有紀錄以來歷史最差增速，至今仍未有單月數據打破低位。

瑞銀預料，若短期內武漢肺炎疫情擴散沒有得到明顯遏制，內地零售、旅遊、酒店及餐飲、交通等行業均再受衝擊，尤其是在今年首季至第二季初期間。該行原預測今年內地首兩季經濟增長或可按季反彈，但現時將面臨下行壓力。更重要是，農曆新年期間為內地人士出行旺季，無疑對今次疫情防控工作造成巨大挑戰，病毒擴散情況或更形複雜。

此外，野村證券報告亦指出，隨着農曆新年假期臨近，今次武漢肺炎的疫情可能在未來數個月惡化，由於現時疫情發展仍然處於早期階段，加上未見有效疫苗，相關疫情的死亡率或被低估，疫情擴散亦將會加劇內地經濟的下行壓力，特別是內地服務業面臨的風險升溫。

不過，亦有分析認為，疫情不會改變內地經濟穩增長的趨勢，只會對市場形成短期衝擊。值得留意的是，內地有機會加大政策寬鬆力度，以應對相關疫情帶來的經濟壓力，特別是受疫情直接影響的行業。瑞銀預料，今年中國人民銀行將再降低存款準備金率，從而保持銀行間流動性寬鬆。

中金指出，2003年「沙士」時，內地宏觀政策對疫情影響較大的行業有所傾斜；貨幣擴張更保持較快速度，甚至在同年第三季出手降準，直至內地經濟增速確認重新回升，才調整政策。倘今次武漢肺炎疫情能在短期內受控，將不會對宏觀經濟造成太大影響。

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