國泰股價六連跌 累瀉9%
2020年01月23日 00:40
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國泰經營環境甚艱難。
武漢肺炎疫情續擴散，券商富瑞發表報告指，隨着確診病例增加，航空股將受壓。事實上，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)，股價已連續六個交易日下挫，累瀉8.96%。證券界人士指，國泰底子比當年「沙士」時更弱，展望其業績再度陷於虧損不足為奇。
富瑞指出，儘管「沙士」疫情於2003年2月開始爆發，內地航空客運量當年4月、5月及6月才分別按年銳減25%、71%及50%，不過中國東方航空(00670)、中國南方航空(01055)及國泰股價2月底已率先下滑，兩個月內分別最多下瀉30%、23%及28%。
事實上，國泰2003年上半年業績遭「沙士」重創，期內錄得客運服務收入按年倒退逾29%，以及股東應佔虧損12.41億元，按年由盈轉虧。該公司2003年中期業績報告提到，「沙士」疫潮令客運業務受到沉重打擊，乘客數目驟降至正常水平的五分之一，公司削減了45%客運航班及停飛了22架飛機。
信誠證券聯席董事張智威直言，國泰近年經營毛利率比當年顯著倒退，主要是近年飽受廉航的競爭所打擊，經營環境很困難，其對抗逆境的「底子」比以前差很多。2003年賺錢能力較好時尚且要蝕錢，萬一今次武漢肺炎疫情在中港兩地大規模爆發，國泰今年上半年再度由盈轉虧絕不為奇。
張氏又指，國泰去年上半年業績還未反映香港社會陷入動亂、打擊訪港旅客人數的影響，而且在武漢肺炎出現之前，其客量和貨運量已持續倒退，因此今次疫情恐對國泰雪上加霜，投資者不應沾手該公司的股票。
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