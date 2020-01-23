國泰股價六連跌　累瀉9%

事實上，國泰2003年上半年業績遭「沙士」重創，期內錄得客運服務收入按年倒退逾29%，以及股東應佔虧損12.41億元，按年由盈轉虧。該公司2003年中期業績報告提到，「沙士」疫潮令客運業務受到沉重打擊，乘客數目驟降至正常水平的五分之一，公司削減了45%客運航班及停飛了22架飛機。

信誠證券聯席董事張智威直言，國泰近年經營毛利率比當年顯著倒退，主要是近年飽受廉航的競爭所打擊，經營環境很困難，其對抗逆境的「底子」比以前差很多。2003年賺錢能力較好時尚且要蝕錢，萬一今次武漢肺炎疫情在中港兩地大規模爆發，國泰今年上半年再度由盈轉虧絕不為奇。

張氏又指，國泰去年上半年業績還未反映香港社會陷入動亂、打擊訪港旅客人數的影響，而且在武漢肺炎出現之前，其客量和貨運量已持續倒退，因此今次疫情恐對國泰雪上加霜，投資者不應沾手該公司的股票。

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