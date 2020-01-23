歐洲股市收市受壓　Berkeley逆市上揚逾4%

投資者持續關注武漢肺炎疫情，歐洲股市收市受壓。英國富時100指數收報7,571點，跌38點或0.51%；法國CAC指數收報6,010點，跌35點或0.58%；德國DAX指數收報13,515點，跌40點或0.3%，盤中一度高見13,640點，創紀錄新高。

歐洲經濟研究中心(ZEW)公布，1月份，歐元區ZEW經濟景氣指數，由前值11.2升至25.6，遠勝市場預期料跌至5.5；經濟現狀指數，由前值負14.7，升至負9.9。

個股方面，地產商Berkeley Group股價急升4.36%，該公司早前宣布未來兩年增加股東回報約4.55億英鎊。

挪威保險公司Gjensidige股價升逾半成，該公司上季業績超市場預期。

德國化學公司K+S遭大行下調評級，股價全日跌8.22%。

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