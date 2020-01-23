美股收市：道指跌9點　IBM急升逾3%

中國武漢肺炎疫情持續，投資者入市態度審慎，美國股市收市窄幅上落。道指收報29,186點，跌9點或0.03%。

標指收報3,321點，升少於1點，盤中最高見3,337點，創紀錄新高。納指盤中亦一度創新高，惟收市升勢回順，報9,383點，升12點或0.14%。

美國總統特朗普周三接受訪問時透露，90天內將推出減稅計劃。他又再次批評聯儲局，指如果聯儲局沒有加息，美國經濟增長已近4%，而道指會再升5,000至10,000點。

個股方面，國際商業機器(IBM)去年第4季收入扣除部分項目後每股盈利4.71美元，勝市場預期，股價全日急升3.39%。

網絡電視Netflix去年第4季純利按年急翻逾3倍至5.86億美元，惟股價收跌3.58%。

－－－－－－