洛陽鉬業料去年淨利潤按年減少最多63%

公司指出，去年業績下降的主要原因為：

1、公司主要經營品種鈷、鎢產品市場價格大幅下降，其中2019年MB標準級鈷低幅平均價格每磅16.093美元，按年大幅下降56.25%；APT(仲鎢酸銨)去年平均價格每噸13.52萬元，按年下降19.76%；

2、鈷產品的最終結算價格通常需根據銷售後一定時期的市場價格確定，由於2018年年底至2019年第一季鈷產品價格跌幅較大，公司對去年第一季鈷產品的銷售收入按照市場價格變動做出相應調減。雖然去年第二季後，該等影響因素已經逐漸消除，但仍對公司2019年度業績造成較大影響；

3、根據中國證監會發布的《關於公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》之規定，2019年度公司金融資產公允價值變動收益增加；及公司全資附屬IXM B.V.的大宗金屬商品現貨貿易相關的期貨等衍生金融工具交易產生的公允價值變動及處置淨收益被指定為非經常性項目，造成公司非經常性損益出現較大波動。

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