【專家點評】曲天石：利好人民幣匯率的因素猶在

最近，第一階段貿易協議以及美國取消中國的貨幣操縱國標籤提振了市場情緒。這帶來跨境資金流入的增加。而且，中國出口商傾向於在1月增加人民幣購買，是對人民幣匯率另一個利好的因素。我們相信以上推動人民幣上漲的因素，可能會持續一段時間。

自2019年第四季度以來，跨境資金流入有所增加。跨境資金幫助推動了人民幣兌美元自10月以來的升值。海外投資者一直在增持中國債券和股票，我們認為較高的殖利率溢價和中國經濟景氣的改善似乎是其中的推動因素。經常帳戶的季節性也應利好人民幣，由於出口商會賣出美元、買入人民幣，人民幣需求1月份可能增長。

資本帳戶資金流入或會在短期內持續

通過資本和金融帳戶流入的資金是人民幣的重要支持。我們留意到流入中國債券和股票市場的外國資金尤其強勁。去年9月至11月期間，這些帳戶的月均淨流入總額為130億美元，而當年前8個月平均為110億美元。人民幣貶值、8月末破七，似乎是一個刺激因素。

外國投資者在2019年第四季度增持中國債券逾185億美元，是2018年第三季度以來最大增幅。另外，外國投資者通過滬深港通，在2019年第四季度淨買入235億美元的中國股票，創歷史新高。我們有理由相信，通過資本帳戶流入的資金將在短期內繼續支撐人民幣。中國10年期國債殖利率比同期美國國債高130個基點。中國債券相對較高的殖利率可以吸引更多投資者。與美國的貿易緊張局勢有所緩解，也對中國股市人氣產生了積極影響。

經常帳戶下的淨賣壓正在減弱

企業和家庭購匯規模一直高於結匯，自2015年以來對人民幣施加了下行壓力。但是有迹象表明，經常帳戶下的淨賣壓正在減弱。數據顯示，在2019年9月至11月期間，淨購匯降至月均60億美元，而6月至8月期間月均97億美元。淨購匯的下降與人民幣去年8月破七後站穩腳跟同步。我們認為，這表明人們對進一步貶值的擔憂下降。另一個要考慮的重要因素是季節性，人民幣本月可能有更強需求。例如，在2019年1月淨結匯94億美元，而當年前11個月月均淨購匯56億美元。回顧2014年至2018年，1月淨結匯平均超過50億美元，而歷年前11個月平均淨購匯55億美元。

彭博經濟學家 曲天石

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