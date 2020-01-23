【市前重點睇】人民幣低企6.91 油價受壓
2020年01月23日 07:44
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美匯指數跌至97.52，離岸人民幣(CNH)低見6.9127，港匯處7.7711，美元兌日圓企109.8水平，歐元高見1.1096，英鎊升上1.314。金價漲至1,561美元。油價跌逾2%，布油報63.2美元，紐油徘徊56美元。道指期貨下跌。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾200點。
●道指收報29,186點，跌9點或0.03%。標指收報3,321點，升少於1點，盤中最高見3,337點，創紀錄新高。納指盤中亦一度創新高，惟收市升勢回順，報9,383點，升12點或0.14%。https://bit.ly/38xkNT8
-美國總統特朗普稱，90日內將推出減稅計劃。他又再次批評聯儲局，指若聯儲局沒有加息，美國經濟增長已近4%，而道指會再升5,000至10,000點。
●美國去年12月成屋銷售554萬間，按年增加3.6%，好過市場預期。
●美國10年期國債孳息率跌0.52點子，報1.7691厘。
●紐約期油收報每桶56.74美元，跌1.64美元或2.81%，創去年12月3日以來收市新低；布蘭特期油收報每桶63.21美元，跌1.38美元或2.14%，創去年12月4日以來收市新低。
●即月恒生指數夜期收報28,121點，跌197點，低水220點，成交23,418張。
●港股ADR指數收報28,163點，跌178點或0.63%。
●紐約期金收報每安士1,556.7美元，跌1.2美元或0.08%。
●英國富時100指數收報7,571點，跌38點或0.51%；法國CAC指數收報6,010點，跌35點或0.58%；德國DAX指數收報13,515點，跌40點或0.3%，盤中一度高見13,640點，創紀錄新高。https://bit.ly/2RFM1QR
●美國總統特朗普加大對歐洲施壓，重申汽車關稅威脅，並警告歐洲領導人，如果他們不願意在美國大選前就貿易協議作出妥協，美國將對歐洲採取懲罰行動。
●英國首相約翰遜的脫歐協議在議會闖過最後一道障礙，上議院接受下議院通過的法案。法案將交由女王伊麗莎白二世簽署成為法律。
●美國與法國就數碼稅框架達成協議。法國同意將對跨國數字企業徵稅的時間推遲到2020年底。作為交換，美國將避免對法國商品徵收懲罰性關稅。
●加拿大央行維持利率不變，但央行發表鴿派聲明。
●香港經濟今季恐縮6.6%。https://bit.ly/2GhNXtE
●國泰股價六連跌，累瀉9%。https://bit.ly/2TZmCEH
●陳國強悉售TVB股權，兼辭任主席。https://bit.ly/30RlhB1
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