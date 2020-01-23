茂業國際擬投資東河項目
2020年01月23日 07:45
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茂業國際(00848)公布，其非全資附屬茂業商業與包頭茂業，已就東河項目的拆遷工作與包頭東河區政府及包頭市城市基礎設施投資公司訂立合作協議書。
據此，包頭茂業有意投資東河項目，投資額約12萬元人民幣(下同)(含土地、建造等所有開發成本)，由於東河項目地塊尚存部分建築未拆遷完畢，為有效推進拆遷工作的實施，加快項目進展，茂業商業與包頭茂業同意墊支東河項目總拆遷整理成本費用預計3.93億元。該墊支費用在包頭茂業競買東河項目成功後，由包頭土地儲備中心按照相關規定向包頭茂業返還拆遷整理成本。
因包頭土地儲備中心對該地塊開展招拍掛的時間未予明確，故包頭茂業參與拍賣土地的時間存在一定的不確定性。
截至目前，集團尚未就東河項目簽署進一步協議。
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