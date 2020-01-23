茂業國際擬投資東河項目

據此，包頭茂業有意投資東河項目，投資額約12萬元人民幣(下同)(含土地、建造等所有開發成本)，由於東河項目地塊尚存部分建築未拆遷完畢，為有效推進拆遷工作的實施，加快項目進展，茂業商業與包頭茂業同意墊支東河項目總拆遷整理成本費用預計3.93億元。該墊支費用在包頭茂業競買東河項目成功後，由包頭土地儲備中心按照相關規定向包頭茂業返還拆遷整理成本。

因包頭土地儲備中心對該地塊開展招拍掛的時間未予明確，故包頭茂業參與拍賣土地的時間存在一定的不確定性。

截至目前，集團尚未就東河項目簽署進一步協議。

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