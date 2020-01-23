【股民熱話】「孖寶」壓歲　博港股紅盤高開…

周六(25日)就係新春假期，港股下周三(29日)復市，此前尚餘一個半交易日，又到咗揀股票壓歲過年，等新春開市紅盤高收獲利的時候，大家有冇咩心水個股呢？

揀阿里巴巴，主要係繼續睇好美股表現，加上年內該股在港股染藍乃事在必行，股價向上又冇包袱，班大戶唔炒佢炒邊隻？所以短線調整，正是部署中短線倉位的機會，可以分兩注買，博最快新春紅盤可以高開獲利，目標再向228元推進，短線初步支持在210元。

至於友邦保險，武漢肺炎疫情打擊保險股氣氛，但只係短期影響。實際上今年內地開放金融市場，友邦在內地市場大有可為，年內目標是叩百元大關。80元邊有得諗，短線博再試88元阻力位，回吐較大支持在78元。

呢兩隻股，勝在係行業中的龍頭股，亦是資金關注的重點板塊，中短線部署皆宜，即使紅盤未沽得，亦可安心中線持貨，屬攻守兼備之選，可以望多兩眼。

東方產經專欄作者 帥哥

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