【股民熱話】「孖寶」壓歲 博港股紅盤高開…
2020年01月23日 08:00
東網電視更多新聞短片
周六(25日)就係新春假期，港股下周三(29日)復市，此前尚餘一個半交易日，又到咗揀股票壓歲過年，等新春開市紅盤高收獲利的時候，大家有冇咩心水個股呢？
咁啱一個武漢肺炎疫情，在周二(21日)將恒指震番落兩萬八點關，再加上北水周三(22日)開始收爐，少咗買家搶貨，正正是低吸心儀個股的好機會。筆者就重點關注兩隻龍頭股──阿里巴巴(09988)和友邦保險(01299)。
揀阿里巴巴，主要係繼續睇好美股表現，加上年內該股在港股染藍乃事在必行，股價向上又冇包袱，班大戶唔炒佢炒邊隻？所以短線調整，正是部署中短線倉位的機會，可以分兩注買，博最快新春紅盤可以高開獲利，目標再向228元推進，短線初步支持在210元。
至於友邦保險，武漢肺炎疫情打擊保險股氣氛，但只係短期影響。實際上今年內地開放金融市場，友邦在內地市場大有可為，年內目標是叩百元大關。80元邊有得諗，短線博再試88元阻力位，回吐較大支持在78元。
呢兩隻股，勝在係行業中的龍頭股，亦是資金關注的重點板塊，中短線部署皆宜，即使紅盤未沽得，亦可安心中線持貨，屬攻守兼備之選，可以望多兩眼。
東方產經專欄作者 帥哥
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。