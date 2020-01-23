港府：香港面對前所未有挑戰　但制度優勢並未動搖

商務及經濟發展局局長邱騰華周三(22日)在瑞士達沃斯出席論壇時重申，香港即使目前面對前所未有的挑戰，其制度優勢並未有動搖，另強調香港是自由開放的社會，亦是具競爭力的國際商業及金融中心，依然是安全和穩定的城市。

他指出，香港擁有「一國兩制」的優勢、便利的營商環境以及優秀的專業服務，可協助海外企業打入內地巿場及把握「一帶一路」發展所帶來的機遇。他期望香港與三地能促成更多交流和商業協作。

香港與澳洲簽訂的《自由貿易協定》和《投資協定》上周五(17日)生效，邱騰華稱，截至2018年年底，澳洲在香港的投資已達520億澳元，有關協定確保香港開放的服務和投資制度繼續成為在港澳洲企業的最佳保障。

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