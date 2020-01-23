【外匯點評】溫灼培：歐元利好因素逐漸浮現

從過去一周觀察，歐元匯價確實出現輾轉向下之勢。但倘從過去兩周合共而言，歐元兌美元匯價實際上波幅也只有約100點，可謂相當少。所以歐元就是跌，也是微不足道。

其實，近期市場上的消息均較利於歐元。例如美國摩根大通銀行宣布計劃於巴黎市中心購買一座大樓，把部分業務搬遷過去。明顯，摩根大通銀行的消息只是冰山一角。面對英國正式脫歐，相信不少國際企業，如其業務是面對歐洲大陸，相信也要逐步把總部或生產線從英國搬回歐洲，這可為歐元日後帶來額外支持。

另外，周一法國總統馬克龍與美國總統特朗普通話，雙方承諾不會於今年互加徵關稅。雖然特朗普於周二世界經濟論壇再次警告，如歐盟在貿易上對美國不公平，將要對歐盟進口汽車徵關稅。但相信為免爆發貿易戰損害美國經濟以至特朗普的選情，料歐美今年爆貿易戰機會微。

基於上述因素，也正是今年筆者看好歐元的主因。料歐元上半年目標1.1350美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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