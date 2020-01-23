李小加：香港度過非常困難一年 惟港交所競爭力仍強
2020年01月23日 08:33
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李小加
香港交易所(00388)行政總裁李小加於瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時表示，2019年美國市場是前所未有的火爆、不斷創下新高，美國經濟也很強勁，在這個積極環境下，美國資本市場表現非常強勁。
然而，他指香港市場則截然不同，由於各種不穩定因素，香港市場本身度過多年以來非常困難的一年。但在這樣的環境下，港交所仍然展現極強的競爭力，在11年中第7次拿到全球首次公開發售(IPO)規模的第一名。尤其是在美股市場表現如此優秀的對比下，這一點尤其難得。
港交所去年共計IPO集資3,128.89億港元，蟬聯全球首位，集資額按年增長8.64%。
他認為，以前許多公司選擇到美國上市，往往是因為沒有選擇，惟目前只要港交所能做到跟紐交所、納斯達克一樣國際化，中國公司自然會選擇到香港上市。
至於阿里巴巴(09988)在港交所第二上市，李小加認為起到示範作用，為港股市場，尤其是新經濟領域帶來很多新機。他強調，第二上市使港交所現在擁有跟許多企業共同討論回到香港可能的機會，以前不可能的事情變為可能，這是一件很好的事，但港交所並不對未來回到香港第二上市的企業數量有任何的目標或計劃。
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