李小加：香港度過非常困難一年　惟港交所競爭力仍強

然而，他指香港市場則截然不同，由於各種不穩定因素，香港市場本身度過多年以來非常困難的一年。但在這樣的環境下，港交所仍然展現極強的競爭力，在11年中第7次拿到全球首次公開發售(IPO)規模的第一名。尤其是在美股市場表現如此優秀的對比下，這一點尤其難得。

港交所去年共計IPO集資3,128.89億港元，蟬聯全球首位，集資額按年增長8.64%。

他認為，以前許多公司選擇到美國上市，往往是因為沒有選擇，惟目前只要港交所能做到跟紐交所、納斯達克一樣國際化，中國公司自然會選擇到香港上市。

－－－－－－