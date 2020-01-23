【專家點評】陳蓓敏：三月新機陸續登場　手機設備股當炒

美國總統特朗普正在瑞士出席經濟論壇，欲借此行拉攏歐洲盟友，對國內展開彈劾審訊滿不在乎。觀看整個審訊，民主黨成功彈劾不易。蘋果公司公布季績不俗，美股韌力十足，技術維持強勢。美前首席經濟顧問科恩提出，企業欠缺資本開支，美經濟增長欠動力，值得細嚼其暗示。日本央行維持負利率政策，日經指數於24,000點浮游。台股休市至下周五。

受內地肺炎病毒個案增加，加上專家指病毒有機會人傳人，市場憂慮「超級傳播事件」災害再臨。內憂管治持續未能平定，零售業受寒流，達冰封狀態，再加病毒事件，彷如有碎裂之感。屋漏兼逢夜雨，穆迪調低香港主權評級至「Aa3」，把恒指在周二一舉推低逾800點，失守28,000點水平，大量牛證被屠。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶者持有騰訊)

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