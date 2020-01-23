兩大因素拖累！油價跌逾1% 見七周低位
2020年01月23日 09:21
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(Getty Images圖片)
市場憂慮原油供應過剩之際，隨着湖北武漢肺炎疫情持續並擴散，恐將會抑制能源需求，油價於亞洲交易時段跌勢持續，並創去年12月初以來的7周低位。
紐約期油低見每桶55.87美元，跌0.87美元或1.53%；布蘭特期油低見每桶62.4美元，跌0.81美元或1.28%。
國際能源署(IEA)主管Fatih Birol表示，預期油市今年上半年的供應過剩約每日100萬桶。
另方面，交易員指武漢肺炎疫情爆發，會對旅行和交通燃料的需求造成不利影響。CFRA Research分析師Stewart Glickman表示，油價下跌「反映出對全球石油需求的擔憂」。
高盛集團警告，武漢肺炎疫情可能導致今年全球石油日需求量減少26萬桶，如果2003年非典型肺炎(俗稱「沙士」)疫情可以視作參考的話，那麼是次疫情可能使原油價格下降接近每桶3美元。
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