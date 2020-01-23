滬深兩市跌約1%　A股再現巨額資產減值

湖北武漢肺炎疫情持續並擴散至全國多個省市，疫情源頭武漢市周四(23日)10時起「封城」，全市公共交通暫停營運。滬深三大股指全線低開，滬綜指低開22點或0.74%，報3,037點；深成指開市已跌穿11,000點關，低開124點或1.12%，至10,947點；創業板指低開20點或1.03%，報1,973點。

板塊方面，陶瓷、電子器件、酒店旅遊、電訊及金融股齊跌逾1%；次新股逆市漲逾2%。

A股再現巨額資產減值，民營電訊鵬博士競價時段即錄跌停，公司去年預計計提各項資產減值準備約52億至60億元人民幣(下同)，全年歸屬於上市公司股東淨虧損約51億至58億元，是公司20年首次出現虧損。由於公司計提大額減值的相關事項披露不清，引發監管質疑財務大挪移，上交所已火速發問詢函關切。

安信信托亦跌停，公司料去年虧損30億至35億元，股份可能被實施退市風險警示。

科創板將迎來首家尚未實現盈利上市公司，澤璟製藥首日掛牌飆100%。公司是一家專注於腫瘤、出血及血液疾病及肝膽疾病等多個治療領域的創新驅動型新藥研發企業，目前正開發11個創新藥物，尚無產品上市銷售。澤璟製藥通過第五套上市標準，叩開科創板的大門。

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