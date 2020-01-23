【專家點評】林嘉麒：期指大戶倉位預示後市向好…

恒指周二裂口急跌後，昨日反彈顯著，雖然成交未算太配合，但昨日走勢是先升後回再反彈，並且收復不少失地。

周二的大跌原因眾多，有武漢肺炎疫情消息，也有穆廸下調香港信用評級，但最實在的原因是農曆新年假期前投資者的套現活動。由於周五是半日市，周二是今年最後一個沽貨而可以在農曆新年假期前拿錢過年的一日。投資者眼見多個負面消息，會選擇獲利為先，形成成交特別大，因此跌幅是較市場預期多。

當然，武漢肺炎疫情發展的未來情況暫時難以預測，又或者很短期再有更多壞消息令避險情緒再度升溫，而香港主權評級亦是中線投資者要關注的議題，惟起碼資金未見太擔心。就算港股周二大跌，多個資產價格變動不大。黃金價格並未見資金流入，日圓維持較弱水平，只見美國十年期債息率略為下跌，但也是在1.8厘附近，未到要擔心的警界線，整體迹象似乎仍然健康。

另一方面，值得留意的是期貨表現。在恒指周二大跌時，期指倉反而有加倉情況，而且張數增加明顯，再配合期權交易數據，周二顯示認購期權加倉最活躍，是過去平日的約五倍，而且好倉由28,200至28,500點，認沽期權增加數量就非常之少。當然一日數據未可反映事實的全部，但配合未來幾天的走勢的話，相信可反映投資者未必是在低位持續加大沽壓。相反， 投資者或者仍然看好農曆新年假期後港股走勢而紛紛加倉，估計短線還可看好，尤其是內地股市假期復市後的表現。

當然，恒指就算昨日反彈理想，惟在裂口下跌後，短期上升需面對一定的阻力。近兩日的陰陽燭形成新一組形態，高位大約在周二的高位28,490點，低位則於昨日的27,900點。預期在沒有新消息下，假期前成交較淡靜，恒指上下波幅大約大這區域之內。況且，早前伊朗事件的恒指低位也太約在27,800點水平，因此雙底形成的機會較大。

股份方面，新經濟股及5G手機設備股再現資金流入，相信今年投資主題不變下，仍然可以繼續留意。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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