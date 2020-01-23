中國鼎益豐復牌急瀉逾90%　市值蒸發逾250億元

證監會公布，已決定將就其股份涉嫌市場操控活動，對多名人士(包括一名或以上的中國鼎益豐人員)展開法律程序。同時，決定撤銷其在2019年3月8日作出有關暫停中國鼎益豐股份交易的指示。

證監會在2019年3月20日及6月25日向9家經紀行發出限制通知書，以凍結某些客戶證券帳戶，而有關帳戶相信是與中國鼎益豐股份的涉嫌市場操控活動有關。在該公司股份恢復交易後，該等限制通知書將繼續生效。這些限制通知書涵蓋中國鼎益豐32.37%的已發行股本。

此外，該公司公布，隋廣義自周三(22日)營業時間結束起，辭任公司擔任的所有職位，即非執行董事、董事會主席及董事會投資者關係委員會成員。隋辭任乃因他個人及其他業務承擔日益耗時，令其無充足時間履行所擔負的公司職責。

－－－－－－