人行續開展TMLF「放水」2405億人民幣

中國人民銀行公布，根據金融機構需求情況，對周四(23日)到期的2,575億元人民幣(下同)定向中期借貸便利(TMLF)進行續做操作，續做金額為2,405億元，為1年期，操作利率持平於3.15厘。另周四無逆回購到期。

光大證券首席銀行業分析師王一峰此前表示，在降成本的目標要求下，2020年中期借貸便利(MLF)利率仍有下調空間，屆時TMLF將失去價格優勢。

TMLF自面世以來，曾在去年前三個季度的首月進行操作，規模分別為2,575億、2,674億和2,977億元。此次操作是人行在去年下調MLF利率之後，首次進行TMLF操作。

人行在2018年底宣布創設TMLF，並稱根據金融機構對小微企業、民營企業貸款成長情況，向其提供長期穩定資金來源，支持實體經濟力度大、符合宏觀審慎要求的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行，可向其提出申請。

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