【專家點評】彭偉新：若疫情不受控　恒指要見呢個位…

港股周二受到內地武漢肺炎疫情擴散的利淡消息所影響，恒指以接近全日最低位收市，全日跌超過800點，不單止失守主要支持位28,200點，更向下跌穿了28,000點。不過，外圍跌幅相對較輕微下，港股變得有點跌過龍下，恒指周三高開後，雖然曾一度回落，但在買盤持續支持下，帶動恒指由低位再度回升，而且升幅再度擴大，相信主要是周二大跌市，恒指跌得太急，令到指數跌近了保歷加通道的底部，觸及大市支持後作出反彈。

雖然恒指成功反彈回28,200點水平，但整體走勢仍然存在不確定性，尤其是武漢的肺炎暫時仍然未有治療方法，若再度擴散或變成不受控的話，港股仍然有機會出現較明顯的跌幅，並會以恒指自去年8月低位24,899點開始形成的上升通道底部作為回調目標。

個股方面，內地5G在今年會正式開始商業化，當用戶逐步由4G網絡轉至5G網絡時，整體的數據流量會明顯上升外，相信亦會帶動每個客戶的平均每月收費上升。其中，中國移動(000941)相信會是最受惠的電訊股。

集團是行業的龍頭，而早前市場一直指集團未來在設備的開支巨大，會蠶食集團的利潤。不過，預期未來中國市場發展雲端計算、以及全智能家居下，數據傳輸量會有持續的增長，成為中移動的收入及盈利增長動力。

集團股價於去年3月由高位87.7元水平，回落至去年12月低位58.3元後反彈，已成功升破了50天線及100天線阻力，而且更一度上試250天線。由於RSI已於去年8月先行見底，形成了RSI牛背馳走勢，股價有望收復整個跌浪總跌幅的61.8%，投資者可以在69元水平買入，上望76.50元，跌穿100天線64元先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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