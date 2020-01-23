【肺炎到港】中港股市急瀉　專家薦六招「保命」

湖北武漢肺炎爆發，如今更已封城。投資者憂慮中國經濟被拖垮，中港股市大跌，急急尋求避險自保術。專家建議以下6招，教你自保之餘，甚至可以在逆市下撈一筆。

第一招：長線投資黃金

國際金價雖未見大升，但有明顯的支持，周四曾按日再升0.32%，高見1,563美元。星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享表示，武漢肺炎暫時局部爆發，現時主要是中國和鄰近地區受影響，預期最終引發金融風暴機會不大，但資金短期會避險。而他認為黃金可作避險之選。

他指國際金價亦有地緣政治因素支撐，建議投資者可考慮1,520至1,540美元之間買入，一旦疫情加劇，勢升穿1,600美元。相反當疫情得以控制，投資者要留意可能無利可圖。

亞達盟環球期貨副總裁潘志偉則料，疫情擴散不能促使金價上揚，一來是美元本身依然強勢，二來是市場依然憂慮中國經濟放緩，對金飾的購買力降低。他估計，金價短線仍會窄幅上落，上望1,580美元，下方支持位為1,520美元。

第二招：短炒期油圖利

國際油價持續下滑3天，累跌逾4.6%，周四更一度跌近2%，跌穿56美元關口，低見55.66美元。

潘志偉指，國際油價連日下跌，主要跟疫症擴散，市場擔心物流以及人流減少，對能源需求降低有關。但由於目前全球的原油供應依然存有不明朗因素，所以油價難會大跌。他預計，紐約期油在跌至54美元關口，便會出現超賣訊號，有機會進行技術性反撲，如今押期油淡倉並不上算，投資者只宜短炒波幅圖利。

第三招：小注揸日圓

日圓一向是避險貨幣，過往金融危機以至中美貿易戰戰雲密布時，日圓均發揮避難的角色。日圓兌每美元周四一度升值0.22%，高見109.6，每百日圓兌港元為7.0739。

王良享指另一項受惠資產是日圓，亞洲地區受疫情影響較大，與中國鄰近的日本股市也有機會受影響，而日圓與日股呈反向關係，建議可現水平入市，美元兌日圓約處109.6水平，目標先看107(每百日圓兌7.265港元)。

第四招：人民幣按兵不動

自武漢疫情爆發，人民幣轉弱。周四在岸人民幣兌美元急跌0.27%，低見6.922。離岸人民幣亦按日跌0.17%，低見6.922。每百港元兌89.05人民幣。

不過王良享認為人民幣匯價未必會跌很多，沽空未必值博。舉例沽空離岸人民幣遠期合約，三個月遠期價格6.94，對比美元兌離岸人民幣現價6.922，疫情已在價格上有所反映，加上預期離岸人民幣匯率跌至6.95至6.97料會喘定，再追沽值博空間不大。再者，他指人民幣匯價需求在過去一年強勁，外國直接投資持續，在資金支持不會令人民幣太弱。

他建議，如今持有人民幣存款的小市民，暫可以不變應不變的策略，毋須刻意減持。

第五招：增持現金或反向產品

時富資產管理董事總經理姚浩然指，投資者要密切關注疫情事態發展，暫時可增持現金避險，或投資遠離疫區的股市，例如美股，又或趁機重整個人投資組合，買入與肺炎疫症相關度低，且預期今年跑贏大市的股份，例如新經濟股。

第六招：減持航空股

姚浩然指，萬一疫情惡化，或中國經濟受重創，或人民幣急跌，屆時恒指才會再急瀉。另如果投資者手持大量航空旅遊股份，因受疫情影響旅客出外意慾，航空旅遊公司收入減少，股價將繼續下跌，建議率先減持。

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