港股格局：黃偉豪料後市未宜樂觀
2020年01月23日 10:27
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中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，香港已確診兩宗武漢肺炎感染個案，相信市場對新型肺炎的憂慮未除。港股周三(22日)雖出現明顯回升，但主要由於周二挫逾800點後的技術反彈。事實上，港股由上月至今已累升逾3,200點，利好因素如中美首階段貿易協議已消化得七七八八，加上疫情消息，以及農曆新年將至，對於投資者現時貿然入場買貨的看法有所保留。
雖然現時市場情緒未算恐慌，但後市走勢未算樂觀，仍未到買貨時機。不過，大市經過日前調整，大跌機會未必太大。若失守28,000點，下一主要支持在250天線(約27,700點)，至於上方阻力則在28,400點。
市傳蘋果公司於3月推廉價版iPhone，帶動舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)近日股價回勇。黃認為，雖然在蘋果公司推多款新手機，以及5G換機潮的憧憬下，手機設備股前景偏樂觀，但自去年第4季至今，舜宇及瑞聲已累積頗大升幅，現估值唔算平，一旦市況趨反覆，投資者或會沽出估值相對高的股份，股價有機會出現調整，對板塊看法中性。投資者若已於低位買貨，不妨趁高食胡，待大市喘定，或者等埋業績之後再追貨。當中首選舜宇，因其產品技術在行業中有優勢，亦可受惠5G換機潮及手機升級潮。
黃偉豪又指，小米集團(01810)由去年11月至今股價出現明顯反彈，主要由於受「北水」追捧，加上其推出的5G手機具定價優勢，令市場對其基本面的看法較以往樂觀。集團指今年將為中國推出10款5G手機，不排除對中長線股價有利好作用。
不過，其手機業務仍面對激烈的市場競爭，估值有下調壓力，加上過去數個月股價累升已多，上升空間未必太大。而以手機股而言，估值亦不算平，宜觀望手機業務、以及物聯網(IoT)轉型對盈利帶來的實質利好因素，才有機會帶動股價進一步抽高。若有意追入，短期目標價睇14元邊；若已在低位撈貨者，下試12.8元水平亦應考慮先行食胡。
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