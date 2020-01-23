港股格局：黃偉豪料後市未宜樂觀

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，香港已確診兩宗武漢肺炎感染個案，相信市場對新型肺炎的憂慮未除。港股周三(22日)雖出現明顯回升，但主要由於周二挫逾800點後的技術反彈。事實上，港股由上月至今已累升逾3,200點，利好因素如中美首階段貿易協議已消化得七七八八，加上疫情消息，以及農曆新年將至，對於投資者現時貿然入場買貨的看法有所保留。

雖然現時市場情緒未算恐慌，但後市走勢未算樂觀，仍未到買貨時機。不過，大市經過日前調整，大跌機會未必太大。若失守28,000點，下一主要支持在250天線(約27,700點)，至於上方阻力則在28,400點。

不過，其手機業務仍面對激烈的市場競爭，估值有下調壓力，加上過去數個月股價累升已多，上升空間未必太大。而以手機股而言，估值亦不算平，宜觀望手機業務、以及物聯網(IoT)轉型對盈利帶來的實質利好因素，才有機會帶動股價進一步抽高。若有意追入，短期目標價睇14元邊；若已在低位撈貨者，下試12.8元水平亦應考慮先行食胡。

－－－－－－