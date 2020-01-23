港股格局：許繹彬提醒投資不宜進取

港股再度轉跌。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，周三證實香港發現首宗新冠狀病毒肺炎的個案，令大市再次回落至28,000點水平。若武肺病毒及傳染病若未能在短期內有控制良方，又會令原本復甦中的港股再次跌入困局，所以投資者不能輕視疫情發展。

今年的農曆年假前與以往有不一樣的感覺，今年似乎完全沒有「收爐」的意識，大市每天仍然保持接近升億成交。一眾投資者以為今年豬年將會有完美的結局，股民紛紛大舉入市；但大市去到近29,000點水平，紛紛出現有股份抽水的現象，從經驗來看，似是「見頂」的跡象，投資者現階段不宜過份進取。

許繹彬指出，港股踏入本周好像似是「禍不單行」，受到穆廸調低香港的主權評級由Aa2調至Aa3水平，已瞬即令港股於本周一急速下調810點，更跌穿28,000的心理關口，港股前景再次陷入不明，慶幸美股倘息穩定，而帶動港股重回28,300的水平。當前不明朗因素眾多，投資者要謹慎行事。

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